$!Drake se disculpa por ofender a Kylie Jenner en una canción

El rapero canadiense Drake ha causado polémica por insultar a Kylie Jenner en una canción, meses después de que se especulara que estuvieron saliendo.

Drake, al igual que otros del género, utilizan a mujeres en sus letras para subir su ego, pero ha recibido críticas por describir a la billonaria Kylie Jenner como una “side piece”, jerga en inglés utilizada para referirse a una mujer como una “amante”.

El cantante mostró parte de este sencillo en Instagram Live este miércoles. Se suponía que era un dueto con Future, informa la revista Elle México.

“Si tengo 20 mal$^%as Kylies”, dice en la canción. Pero no solo habla de la hija menor de clan Kardashian y empresaria del maquillaje, también se refirió a su hermana, la modelo Kendall y a su colega Gigi Hadid. “Yeah, I got 20 damn Kendalls. Young slim baddies and they in vogue. Yeah, I got 20 f—ing Gigis”, en referencia a que también 'tiene' 20 mujeres como Kendall y Gigi, pero en un tono soez.

Si de algo quería aprovecharse Drake era de la imagen de las modelos.

Además, el tema resultó ofensivo para los fanáticos porque cuando fue grabada, hace tres años, ella apenas tenía 19 años (menor de edad) y él 30.

De forma que a Drake no le quedó más remedio que disculparse públicamente por utilizar de esa forma a las modelos. “No se debería haber tocado una canción que marcó anoche el set en vivo de night owl sound”, escribió en una historia de Instagram. “Es una canción que se filtró hace 3 años y se desechó poco después”, escribió en su Instagram Story.

Hasta el momento las celebridades no le han respondido al intérprete de "God's Plan".