$!Dúo de Enrique y Johnny logra gran acogida con “Temperatura ambiente”

Enrique Feliz es un artista que desde su debut profesional en el canto y la composición en 1975 ha dejado su huella más allá del canto.

Rememora las luchas sociales en las que se involucró en reclamo de reivindicaciones colectivas, así como por cambios en los políticos de que han gobernado al país.

El canto popular y su puesta en escena, dirigida a niños y niñas con su popular personaje de El Tío Enrique, lo posicionaron entre los pequeños, hace ya más de 25 años.

La semana pasada el artista, que logró fama con el merengue “El melao de Mireya”, con arreglo musical del multipremiado Juan Luis Guerra, ha estrenado la canción “Temperatura ambiente”, que grabó hace más de un año con el hoy fenecido Johny Ventura.

El merengue, disponible en las plataformas digitales, por lo menos hasta ayer, había acumulado casi dos millones de vistas en la plataforma de YouTube del cantantor.

De la mano de la empresa Mayimba Music recordó que la canción que grabaron el 22 de septiembre de 2020 la escribió con el propósito de llevar un mensaje positivo en medio de la pandemia que ha provocado el COVID-19.

“En un momento difícil de la pandemia me metí al estudio para grabar una canción que le sirviera de camisa a todo el mundo, porque esto nos ha afectado a todos, bien sea porque le dio o por el pánico. La grabé en solitario, pero le comenté a mi productor musical Dischen Salcedo que deberíamos buscar a alguien para hacer una colaboración, me llegó a la mente Manny Cruz, pero luego recordé encuentros casuales que había sostenido con Johnny Ventura, en los que él, de manera espontánea, elogiaba mi trayectoria, e incluso me planteó que contara con él para cualquier colaboración futura”, aseguró.

En ese momento fue cuando reaccionó y estableció comunicación con el ícono del merengue dominicano, que murió el 28 de julio de este año.

“Habían pasado más de cinco años de la propuesta de Johnny Ventura, pusimos la fecha de la grabación y así se produjo este junte que para mí fue una especie de retiro espiritual cuando conversamos ampliamente antes de grabar la canción”, indicó Enrique.

El artista, cuyas canciones han sido grabadas entre otros por figuras como Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón, Jhonny Ventura, El Gran Combo, Tito Nieves, Sophy, Vickiana, Anthony Santos, Luis Vargas, Joe Vera, Yoskar Sarante, Felix D’Oleo, y Los Hermanos Morenos, Kinito Mendez y La Toro Band, entre otros, celebra la acogida que ha recibido por parte del público.

“Esto ha sido unánime y en este punto hablo de las personas que conocieron la canción antes de presentarla, pero desde que se hizo público ha sido gratificante todo. El videoclip que apoya la promoción del merengue se hizo con dibujos animados, pensamos en no movilizar gente y reunir personas junto a Johnny Ventura. Cuando estaba desarrollando el concepto pensé en que Johnny estaría montado en una Caballo Moto y nosotros en una Chivo Moto. Recorremos sectores emblemáticos de la capital, e involucramos al doctor Cruz Jiminián en la Toro Moto” destacó.

“Temperatura ambiente” es un merengue en el que se combina la samba y otros ritmos, con un aire navideño.