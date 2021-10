"Easy on me", lo nuevo de Adele; álbum "30" sale el 19 de noviembre

La superestrella mundial Adele regresa con el lanzamiento de su nuevo single y video "Easy on Me", como parte del lanzamiento el 19 de noviembre de su nuevo álbum "30".

A principios de esta semana, Adele compartió la noticia de la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum y la inspiración con una nota personal a sus fans haciéndoles saber que estaba "finalmente lista para sacar este álbum".

El video de "Easy On Me", filmado el mes pasado en Quebec, encuentra a la artista británica una vez más colaborando con el director ganador del Gran Premio de Cannes Xavier Dolan (Mommy, It's Only The End The World).

"Honestamente esperaba que esto sucediera", señaló Dolan. "Para mí, no hay nada más fuerte que los artistas que se reconectan después de años separados. He cambiado. Adele cambió. Y esta es una oportunidad para celebrar cómo ambos hemos evolucionado, y cómo ambos también nos hemos mantenido fieles a nuestros temas más queridos. Es todo lo mismo, pero diferente".

El video comienza en la misma casa que la pareja usó para grabar el video del exitoso sencillo de Adele de 2015 "Hello".

30 es la primera nueva música de Adele desde el lanzamiento de su tercer álbum de estudio 25 en noviembre de 2015.

El trabajo discográfico está producido con los antiguos colaboradores Greg Kurstin, MaxMartin, Shellback y Tobias Jesso Jr, así como con los nuevos colaboradores Inflo y Ludwig Göransson.

El álbum “21” (nombra sus proyectos con su edad a la hora de escribir la mayoría de las canciones) se lanzó en 2011 y ha vendido aproximadamente 31 millones de copias en todo el mundo. El álbum “25” salió en 2015 y vendió 22 millones de copias.

Lo nuevo de la cantante puede solicitarse para pre-pedido en todos los minoristas físicos y digitales de todo el mundo.