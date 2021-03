$!Eddy Herrera afectado de la voz; le ordenan reposo

El merenguero Eddy Herrera se encuentra afectado de la voz y le ordenaron reposo por 48 horas. Así lo anunció este lunes en un video colgado en Instagram.

El artista dominicano dijo que desde ayer domingo presentó una inflamación que le ha afectado el timbre de la voz, y desconoce la razón.

“Amanecí ayer así con mi voz en el suelo, no puedo hablar duro ni nada de esto, no sé que me pasó, fui al médico”, expresó el merenguero.

Los seguidores les desearon pronta recuperación.

El intérprete de “Ajena” ha mostrado en sus redes sociales que ha vuelto a hacer presentaciones en distintos lugares, lo cual puede ser una de las razones de su afección en las cuerdas vocales.

Herrera promueve el tema “Mi forma de amar”, junto al criollo Daniel Santacruz.

Herrera y Santacruz ganaron cada uno un Latin Grammy 2020 en la categoría al Mejor álbum de merengue y/o bachata, por sus producciones “Ahora” y “Larimar.