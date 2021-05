$!Eddy Herrera: “Libre es un disco que viaja por la bachata, el merengue y la balada”

“Libre”, el más reciente álbum de Eddy Herrera, con el que aspira repetir con una estatuilla del Grammy Latino, es un viaje musical con el que lleva al público por la bachata, el merengue y la balada.

De su nuevo disco, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, ya ha avanzado varios temas, indicó que aprovechó los días más difíciles de la pandemia que provocó la COVID-19.

Al defender el concepto de “Libre”, el álbum número de 16 de su carrera que ya tiene 37 años, reveló que se siente muy satisfecho.

“Pese a lo que ha ocurrido con la pandemia, me siento muy contento porque gracias a Dios no he parado de trabajar por el proyecto. Desde nuestro premio del Latin Grammy en noviembre pasado, comenzamos a trabajar en este nuevo proyecto”, recordó.

Con agenda en mano, logró cumplir su plan de trabajo. Tanto es así que ya inscribió ante la Academia Latina de la Grabación este nuevo material discográfico que cuenta con 11 composiciones.

“Teníamos que inscribirlo antes del 15 de mayo y lo hicimos a tiempo. ‘Libre’, título del álbum, es un tema que escribí en pleno confinamiento. Le hice un arreglo y posteriormente se lo entregué a Juan Daniel Montero, uno de mis músicos, para que hiciera una segunda opción de arreglo. Esa canción la hice en el momento en el que se anunciaba la reapertura del entretenimiento el pasado año, me emocioné pensando en cómo sería el regreso a las salas de espectáculos y a retomar la vida en la normalidad”.

Ocho merengues, dos baladas y una bachata. “Mi forma de amar”, junto a Daniel Santacruz, “Ojalá que no te duela” y “Libre”, son los temas que ha promocionado.

“Tengo además como invitadas a Miriam Cruz y a La Materialista, así como a Frank Reyes en la interpretación de ‘Por última vez’”, reseñó.