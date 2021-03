$!Eddy Herrera se manifiesta en desacuerdo con el aborto en tres causales; narra historia de su hija

El destacado merenguero Eddy Herrera dio su posición en torno al aborto en sus tres causales y se mostró en desacuerdo.

Entrevistado en el programa Más Cerca que se transmite por Studio 88.5 y YouTube bajo la conducción de Anibelca Rosario, Marisol Mendoza, Dary Terrero y Hansel García, indicó que es un tema complejo y delicado.

“Abortar una criatura, una bebé, un bebé es algo terrible”, afirmó.

Mencionó además que él le había insinuado a la madre de su primera hija esta acción, pero que afortunadamente esto no ocurrió.

“Hace 33 años nació mi niña (Elbanelly). Yo era un muchachito de solo 21 años, viajando por el mundo con la orquesta de Wilfrido Vargas, y yo me volví loco... Y se los voy a confesar, yo le insinué a la madre que abortara, entendía que no era el momento para tener un hijo...”, narró.

Siguió contando que de inmediato cambiaron de opinión, y en una llamada telefónica con la madre de su primogénita en Ecuador, él le dijo: “Prepara tus maletas que vienes para Dominicana y yo voy a estar contigo para ver nacer esa criatura y tu no vas a abortar”.

Enfatizó que tanto la madre de su hija como él no quisieron optar por el aborto.

Destacó que su hija, Elbanelly Herrera, es una hermosura, que le ha regalado “tres nietos hermosísimos”, dijo emocionado.

Que siga el apoyo al merengue

El “Galán del merengue” aseguró este viernes que ese género musical no está a punto de desaparecer como algunos piensan y se ha venido diciendo desde hace un tiempo. Mencionó que el merengue sigue siendo querido y acogido por la gente.

“A mí me gustaría de verdad pedirle a ustedes, como que no digamos que el merengue está a punto de desaparecer, porque no es así”, dijo el artista.

El intérprete de “Pégame tu vicio” indicó que recientemente fue aprobada una ley en la Cámara de Diputados, que establece el apoyo al merengue en la radio nacional.

Dijo también que reconoce que el merengue no es en la actualidad número uno, sino la bachata, pero que pese a esto exponentes del género además de él, como Los Hermanos Rosario, llevan su música alrededor en varios países de Latinoamérica.

