$!Eddy Herrera: “Ya me han cancelado más de veintisiete actividades”

Vivir de la música siempre ha requerido de habilidad, disciplina, sacrificio y una pizca de suerte. Sin embargo, cuando se logra consolidar una carrera musical la incertidumbre de cuándo llegará el próximo cheque se va diluyendo. Pero, lamentablemente, en los últimos dos meses el negocio de la música cambió. Para artistas de gran trayectoria la “pintura también está dura”, por el paso devastador de la pandemia del COVID-19.

Uno de nuestros merengueros más prolíficos y destacados es el Galán del Merengue, Eddy Herrera, conversó con Diario Libre desde su casa, en donde se encuentra en cuarentena absoluta desde hace más de un mes. El artista mostró su preocupación por la industria musical y el futuro de esa actividad.

“No he sufrido tanto en cuanto a que me haga falta la calle. Pero, lo que más falta me hace son los escenarios. Prácticamente semanal uno se sube a un escenario, sea popular o privado, una boda o un concierto multitudinario de los que tenemos la dicha de hacer a nivel nacional, pero sobre todo internacional, esto es semanal. Esta es la primera vez que en 35 años de carrera estoy viviendo esto. 130 actividades es el promedio de conciertos que hacemos cada año y ya llevamos seis semanas sin tocar un show. Estamos hablando de un mes y medio en el que se me han cancelado 27 actividades y se ha movido para más adelante la mitad. Esto va a ser devastador para el arte y el entretenimiento en el aspecto musical lamentablemente”.

El difícil momento en términos económicos está obligando a reajustar la vida de los artistas y muchos se preocupan por los músicos, quienes “si no tocan no cobran”, realidad que según Eddy es igual para todos. “No solo a ellos, los mismos patrones que tienen los músicos son iguales para un líder de una agrupación. Si el músico no cobra, yo tampoco cobro, porque yo dependo y vivo de los conciertos. Casi treinta personas conforman el mundo de Eddy Herrera a nivel musical y cuando yo no toco un show, ninguno de ellos genera un centavo”.

El artista afirma que hasta ahora no está enfrentando dificultades, pero sí está muy preocupado sobre el futuro. “Gracias a Dios yo tengo unas entraditas por otras partes y yo soy de los que la disciplina me arropa. Soy de los que siempre mencionan la frase ‘guarden pan para mayo’ y llegó mayo y un muy mal mayo. Pero, no los he dejado solos. Al equipo mío les he realizado en dos ocasiones adelantos y estoy con ellos. También están en el programa FASE del Gobierno, estoy bien organizado con la TSS y gracias a Dios van a tener esa entrada por ahí”.