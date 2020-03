Eder Hernández, el rapero adolescente que hizo una protesta lirical sobre las elecciones del 16 de febrero

Dice que el rap también es visto como una rama de la poesía y en esas barras trata de expresar su visión de las cosas. A pesar de su destreza en esta área musical, todavía no ha ido a eventos oficiales como la Batalla de los Gallos de Red Bull, donde han salido importantes raperos, pero sí ha asistido a las reuniones de raperos en los parques y a algunos eventos en España.

En una llamada telefónica con Diario Libre , el joven habló de su pasión por el rap conciencia, mostrando una madurez de alguien de 25 años. “Desde los 9 años me empecé a interesar por ese tipo de música. Veía que podía cambiar la percepción de los demás. Me crié escuchando eso, luego empecé a asistir a eventos, a batallas de improvisación”, cuenta Eder a DL con mucha soltura al hablar.

“Si tú eres dominicano escucha esto con atención, somos toda una nación, Quisqueyanos somos todos, cántalo con emoción, que salga del corazón, se van o lo sacamos ustedes eligen el modo... Hago un llamado a mi patria para que se quite la venda y que entienda que su voto no está en venta ”, dice una parte de la profunda canción con sentido social.

Tema social

Sobre la canción “Mi protesta” que incluye la frase “Quisqueyanos somos todos” comentó que la escribió el 26 de febrero, un día antes de la Independencia Nacional, el pasado 27 de febrero. Y la fuerte razón que lo motivo a escribirla fue la siguiente: “Quería expresar lo que estaba sintiendo en ese momento y lo que estaban sintiendo todos porque fue algo general (la indignación). La escribí con esas letras tan fuertes para que la gente pueda comprender el mensaje”, dijo en referencia a la suspensión de las elecciones y luego la protesta en la Plaza de la Bandera.

Sobre el título del tema, aunque es mitad español y mitad dominicano, cree que todo el que vive aquí debe involucrarse. “Me preocupa el futuro de nuestro país. Debemos protestar, debemos alzar la voz, no debemos quedarnos callados”, exhortó.

No obstante, Eder solo tiene 17 años y se hará mayor de edad el 10 de noviembre de este año, por lo que no puede votar. En ese sentido, el joven fue seguro en su posición de tener conciencia social: “Como no voto hago mi protesta lirical”, afirmó con sobrada seguridad.

Aunque pareciera que hace música por ‘hobby’ comenta que le gusta el ‘rap conciencia’ y quisiera probar suerte en la industria de la música. “A mí me gusta el rap, pero si tengo la oportunidad de hacer otros géneros para poder llevar mi música a más oídos no me cerraré puertas”, dijo.

Eder tiene su propio concepto sobre la música ‘underground’, no comercial o alternativa y la defiende. “Yo creo que todo el que sube un contenido a Internet para que su música se escuche es comercial. Aquí nadie es underground. Todo el que sube un contenido a una plataforma quiere ser escuchado, quiere ser promocionado”.

A su corta edad también tiene claro como debe ser su trabajo si decide dedicarse de lleno en el rap. “Tienes que hacer música que no suene comercial, pero que se pueda comercializar”, afirmó.

Su rap poco a poco aumenta la repercusión. Tiene miles de reproducciones en Instagram, mientras que en Youtube crecen las visitas, actualmente supera las 700.