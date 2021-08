Edgar Daniel: “Hoy soy salsero porque escuché a Tito Rojas y Frankie Ruiz”

El cantante Tito Rojas fue una pieza clave en la historia musical del salsero puertorriqueño Edgar Daniel. El gallo salsero, como se le conocía musicalmente, confió en su talento al punto de apadrinarlo.

El cantante, quien se encuentra en el país en el marco de la promoción del sencillo “Yo no te olvido”, un tema que compuso en honor al recién fallecido artista, y que tiene el mismo título del éxito de Rojas, habló para Diario Libre de lo emocionado que se siente por la aceptación del público.

También confesó que previo a su repentina muerte había estado en conversaciones con el icónico artista para grabar nuevamente juntos, pero el tiempo no les dio para materializar el proyecto.

“Desde un tiempo Tito y yo veníamos comunicándonos diariamente y un día en mi casa tocamos el tema de mi regreso a la música (estaba inmerso en proyectos de bienes raíces); él quería que yo rescatara mi carrera, recuerdo que le presenté un tema que grabé y que no había sido comercializado, me dijo ‘me gusta ese tema, vamos a grabarlo’, pero por la pandemia no se pudo lograr”, señaló durante el conversatorio que puede ver en video en nuestro portal.

Dice no tener en planes grabar el tema que tenían pendiente, por el momento y, en cambio, quiso crear una canción desde cero, donde expresara la admiración que siente por este gran artista y el legado que dejó en él, sus seres queridos y fanáticos.

“Algún día lo sacaré, lo grabaré y lo presentaré al público. Hoy en día, como sabía que esa era su voluntad, quise hacerle un homenaje diferente”, estimó Daniel.

Diferente porque no se subió al tren fácil como muchos pensarían de versionar las canciones del artista, como así le aconsejaron algunos empresarios, que sabían del aprecio que se tenía.

“Me decían ‘Edgar tú eres el indicado porque eras su ahijado musical, yo les dije ‘yo no quepo en esos zapatos, las canciones de Tito nunca van a ser mejor cantadas por otras personas que por él mismo, y le dije a su hija Jessica que lo haríamos a mi manera, de una forma elegante, bajo mi sentir y el del pueblo. Y eso fue lo que hicimos”, confesó.

“La canción y la melodía llegaron a las tres de la madrugada y en mi celular comencé a estructurarla, no paré hasta que la terminé como a las 8 de la mañana, se la presenté a su hija, quien no paró de llorar y ahí me di cuenta que era la adecuada”, señaló, definiendo el proceso como muy bonito.

“La gente la ha aceptado muy bien, al principio estaba un poco reacia porque el tema tiene el mismo título que uno de sus éxitos, pero al escucharla la actitud fue otra, y hoy está en primer lugar en la radio de Puerto Rico”, argumentó.