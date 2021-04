$!El abrazo y las lágrimas de Ozuna y su abuela durante el Latin AMA’s 2021

Uno de los momentos más emotivos de los Latin American Music Awards 2021, celebrados este jueves en Miami, fue protagonizado por el cantante urbano Ozuna y su abuelita.

Mientras recibía el premio "Evolución Extraordinaria" presentado por Wisin le llegó una gran sorpresa, su abuela Eneida Céspedes a entregarle el reconocimiento.

El artista dijo que la sorpresa era la seguidora y fanática número uno de él. Wisin remarcó la frase "gallo, tú naciste con espuelas", un dicho con el cual Eneida Céspedes se ha referido a Ozuna como todo un guerrero.

El intérprete de "Odisea" y su pariente se fundieron en un fuerte abrazo entre lágrimas, al punto de que se dificultó pronuciar su discurso.

“Darle gracias a esta señora que me enseñó que las peores batallas se ganan de rodillas, la vida no es perfecta, hay que luchar y hay que ser agradecido”, sostuvo el músico visiblemente emocionado.

"La vida no es perfecta, la vida es cuesta arriba, la vida es cuesta arriba, hay que luchar y hay que dejarle todo en las manos a Dios, recuerden eso. Dios no te da la posición que tu no mereces, Dios siempre te pone donde tú tienes que estar", exaltó Ozuna durante su discurso de agradecimiento.

Destacó que doña Eneida fue quien lo crió. Ozuna es hijo de un dominicano y una boricua, y nació en San Juan, Puerto Rico.

"Wisin, mi hermano, te quiero mucho, y primero que nada, mis respetos siempre. Primero que nada quiero darle las gracias a esta viejita, a esta señora tan hermosa, a este ángel y a este tremendo ser humano que me enseñó que las peores guerras se ganan de rodillas, y que todo en las manos de Dios. Nacimos para luchar, y que nacimos para darlo todo", dijo Ozuna mientras abrazaba de manera emotiva a su abuela, a quien él se refiere como "mami".

Indica Telemundo que Ozuna valoró que dentro de la comunidad latina se ha sentido acogido por varios de sus colegas, quienes siempre se han preocupado por hacerlo sentir incluido en sus proyectos y que él siente que ese apoyo le ha ayudado a llegar a esta este momento, siendo orgullosamente un exponente de la música latina y urbana.

"Agradecido con cada uno de mis fans y con mis colegas, como Wisin, Anuel, Myke Towers... diferentes colegas que creen en mí, creen en mi talento y apuestan a mi siempre y me están buscando para sus colaboraciones, para apostar con ellos también. Yo les agradezco, esto es de todos nosotros, de nuestra música urbana, nuestra música latina... latinos, somos uno, vamos a cuidarnos, hermano", así terminó su discurso el imparable Ozuna.

Ozuna es reconocido por sus logros como un artista joven que refleja cambio, crecimiento y velocidad en su carrera, logrando alcanzar el éxito de manera acelerada en poco tiempo. Previos artistas que han sido homenajeados con este premio incluyen a Becky G (2019) y Maluma (2018).

El intérprete de la música urbana y actor de 29 años ha tenido una carrera meteórica desde que saltó a la fama en el 2016, recibiendo numerosos elogios y reconocimientos y colaborando con algunos de los nombres más importantes de la música urbana latinoamericana como Daddy Yankee, Luis Fonsi, Nicky Jam y Rosalía; así como mega estrellas mundialmente aclamadas como DJ Snake, Cardi B, Selena Gomez, Post Malone, Jennifer Lopez, Snoop Dogg, Tyga, y The Black Eyed Peas, entre otros.

Bad Bunny fue el más premiado y no asistió a la ceremonia.