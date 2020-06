El Alfa afirma recibió ofertas de 20 millones de pesos para apoyar al PRM o al PLD

El cantante urbano El Alfa afirmó en una entrevista que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Moderno (PRM) le han ofrecido más de 20 millones de pesos por apoyar las candidaturas de Gonzalo Castillo o de Luis Abinader, respectivamente.

Según explicó, las ofertas por endosar a un candidato con miras a las elecciones del próximo 5 de julio superaban los 20 millones y que fue llamado por los principales partidos políticos, pero no le interesó, además, dijo que el día de las elecciones presidenciales extraordinarias no irá a votar. “Me quedaré acostado en mi casa”, indicó.

“A mi, los dos partidos, el PLD y el PRM, me han ofrecido más de 20 millones de pesos para decir que estoy con ellos, que yo digo -yo quiero tanto y me lo dan- A la hora en punto que yo diga que estoy con fulano de tal son muchos jóvenes que se van a ir a favor de ese político, pero hoy en día mi necesidad no es el dinero”, expresó el intérprete de “Suave” al conductor Bill del espacio Música Barrial y disponible en YouTube.

El Alfa, contó, además, que no quiere enriquecerse más y que “los pobres se hagan mas pobres”.

Enmanuel Herrera, nombre de pila del dembowsero, supera los seis millones de seguidores en Instagram y más de cuatro millones de suscriptores en Youtube y está en el mejor momento de su carrera, por eso entiende que puede influenciar al electorado de los barrios más pobres, pero prefirió no hacerlo, según explicó.

A pesar de que El Alfa está fuera de las preferencias políticas, al menos no lo ha dicho públicamente, otros urbanos se montaron en el tren de Gonzalo Castillo. Estos fueron Bulin 47, Santiago Matias “Alofoke”, Sujeto Oro 24, El Mayor Clásico, Shadow Blow y otros.