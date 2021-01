$!¿El Alfa compra un Bugatti? Usuarios reaccionan

El artista urbano criollo El Alfa se ha caracterizado por mostrar sus lujos en las redes sociales.

Este lunes el intérprete de "4K" compartió una serie de fotografías en un dealer de Miami montado en un Bugatti, un lujoso y costoso carro deportivo.

El auto en cuestión, que el urbano dijo que compró, es un Bugatti Chiron Sport y, según páginas especializadas en vehículos como Diario Motor, este ronda en 2.4 millones de euros y más de 100 millones de pesos dominicanos.

El famoso dembowsero aseguró que se compró el lujoso auto deportivo con el siguiente texto. "(Sic) NO LE VOY A BAJAR NUNCA!! MI DISCIPLINA ME TIENE DONDE ESTOY ⚡️ EL PRIMER BUGATTI EN REPÚBLICA DOMINICANA REPITE CONMIGO EL ANIMAL EL CRIMINAL THE BEST ⚡️♥️ EL MIOOOOO #CHIRONSPORT".

El Alfa adquirió el vehículo un día después de que el urbano boricua Anuel anunciara que compró el suyo, de color blanco, y en noviembre pasado Bad Bunny mostró el de él.

De hecho, el intérprete de "La Romana" se tomó una foto con Anuel junto al Bugatti que el boricua compró en Miami.

Según Diario Motor, el Bugatti Chiron es un hiperdeportivo de Bugatti, que reemplazó al Bugatti Veyron en 2016. El Bugatti Chiron se caracteriza por ser el vehículo más rápido del mundo, siendo capaz de sobrepasar los 490 kilómetros por hora.

Cuenta con un impresionante motor W16 de 8 litros en posición central, con 1500 CV, que le permite hacer el 0-100 km/h en 2,5 segundos.

Se fábrica en la factoría de Molsheim, Francia, de forma prácticamente artesanal.

Las redes sociales están encendidas y, aunque muchos lo felicitan por sus logros, otros ponen en duda su adquisición.

"El chisme es que otro ¨artista¨ urbano, ahora uno de RD, compró un @Bugatti ... 1,500cv de pieza de arte germano-francesa para ser exactos... ¿Más de 100 millones de pesos? ¿Los colectores de impuestos estatales sabrán de eso, DGII?", escribió el usuario @nelsonautonews.

"Están en oferta los Bugattis", "Ahora el Bugatti es el Toyota Yaris de los artistas", se lee entre las reacciones cómicas en Twitter.

El reguetonero colombiano J Balvin comentó en la cuenta de Instagram del dembowsero criollo: "Están de moda pai?" debido a que varios artistas ya lo tienen.

Exponented criollos y boricuas, entre ellos, Lennox, Tito El Bambino, Nio García, Químico Ultra Mega y Shellow Shaq lo felicitaron.

Este fin de semana El Alfa también sorprendió al decir que le pagaron 130 mil dólares por cantar dos canciones en una fiesta privada en Miami.

"130 el party por dos canciones. A 65 mil dólares cada canción", dijo de forma alegre en el lugar que lucía con mucha gente sin distanciamiento ni mascarilla.