El Alfa enciende Premio Lo Nuestro con Zion & Lennox y Camilo

El artista urbano dominicano El Alfa dijo presente en Premio Lo Nuestro 2021 con dos presentaciones en la gala que se celebró en Miami.

El intérprete de “A correr los Lakers” cantó el tema “Bebé” junto al cantante colombiano Camilo y al inicio de la ceremonia actuó con el dúo boricua Zion y Lennox en “Gota gota”.

El criollo participó en varios de los shows más vistosos y que encendieron la ceremonia transmitida esta noche por Univision.

Pese a que circularon varias fotografías de que El Alfa habría comprado el carro de lujo Bugatti, este no se apareció en el costoso auto que supera los 2.4 millones de euros y de color rojo. Todavía el artista no ha publicado que ya adquirió el carro que ha generado tanta polémica.

Otros artistas con actuaciones previstas, en vivo o pregrabadas, fueron CNCO, Ivy Queen, quien cantó junto a Gloria Trevi, Joss Favela con Jessi Uribe; Luis Fonsi; Víctor Manuelle con La India; y Justin Quiles.

La actriz y cantante Selena Gómez hizo su debut en Premio Lo Nuestro con Rauw Alejandro para interpretar su colaboración “Baila conmigo”, aunque fue un show pregrabado.

El bachatero Romeo Santos obtuvo el Premio Lo Nuestro 2021 como el “Artista del año, tropical”, mientras que el remix del tema “La mejor versión de mí” con la cantante santiaguera Natti Natasha fue ganadora de la “Canción del Año – Tropical”.

El intérprete de “Centavito” no asistió a la ceremonia, pero sí lo hizo Natti Natasha, quien recibió la estatuilla en nombre de los dos y su vez anunció felizmente que tiene seis meses de embarazo producto de su relación con su mánager, Raphy Pina.

La gala de Premio Lo Nuestro se vistió de salsa al rendirle un homenaje al maestro Johnny Pacheco, fallecido este lunes a los 85 años por una neumonía.

El emotivo tributo en vivo fue protagonizado por el sonero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y el dominicano José Alberto “El Canario”, así como el flautista Nestor Torres, y dirigido por el maestro Sergio George.

Antes de comenzar, el salsero Marc Anthony le hizo reverencia al cofundador de la Fania All Star. “Sin Johnny Pacheco no existiría la salsa y sin la salsa no sé qué sería yo”, manifestó el artista con voz entrecortada.