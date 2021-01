$!El Alfa le pide perdón a Anuel AA

El urbano criollo agregó en las disculpas lo siguiente: “Te amo de verdad y nunca saldrán de mi corazón todos los momentos y las cosas buenas que hiciste por mí @frabianeli perdón si en algún momento te hice sentir mal , yo sabiendo la verdad que me amas de corazón♥️ @pinarecords y @Ozuna disculpen el mal entendido no volverá a pasar ... #EmanuelHerrera”.

“Quiero ser claro y expresar lo que realmente siento en mi corazón, la fotografía del carro fue mal interpretada quiero pedirle disculpas públicas a @anuel que me ha tratado mejor que un hermano y me ha ayudado mucho en mi carrera”, escribió.

Controversia con el Bugatti

Luego de que el intérprete de “4K” presumiera un Bugatti Chiron en un dealer de Miami, un costoso carro deportivo que supera los 2.4 millones de euros, en el programa radial “Molusco y los Reyes de la Punta” que se transmite por La Mega Puerto Rico dejaron en evidencia que él aún no había comprado el vehículo.

El actor y locutor Jorge Pabón “Molusco” se comunicó con el agente del concesionario, de nombre Álvaro, y este dijo que el intérprete de “Banda de camión” sí estuvo viendo el modelo de Bugatti, un auto de lujo de color rojo y negro considerado el más rápido del mundo. “Están viendo los carros, él pasó a verlo”, explicó.

El auto en cuestión, que el urbano dominicano dijo que ‘compró’, es un Bugatti Chiron Sport y, según páginas especializadas en vehículos como Diario Motor, este ronda en 2.4 millones de euros y más de 100 millones de pesos dominicanos.

También se indica que el precio asciende sobre los 3 millones de dólares.

El famoso dembowsero colgó varias imágenes dentro del carro deportivo con el siguiente texto. “(Sic) NO LE VOY A BAJAR NUNCA!! MI DISCIPLINA ME TIENE DONDE ESTOY ⚡️ EL PRIMER BUGATTI EN REPÚBLICA DOMINICANA REPITE CONMIGO EL ANIMAL EL CRIMINAL THE BEST ⚡️♥️ EL MIOOOOO #CHIRONSPORT”.