El Alfa triunfa al cumplir su sueño de llenar el Palacio de los Deportes

“GRACIAS” Me siento orgulloso de ser dominicano NUEVAMENTE “Gracias” que Dios los bendiga a todos ♥️ #exito #ALGO #INCREIBLE”, escribió El Alfa en su cuenta de Instagram.

David Ortíz asiste en apoyo de El Alfa

El expelotero David Ortíz dijo presente y manifestó que viniendo de abajo se puede llegar muy lejos, como Enmanuel Herrera, nombre de pila de El Alfa, lo ha estado haciendo.

Sin embargo, generó criticas tras decir ante el público que no importa como alguien se busque su dinero. En ese instante, tras una notable alocución, más o menos dejó entredicho lo que quiso decir: “Yo no critico a nadie como se busque su dinero. Oye porqué, no importa cómo te lo busque (...) Todo el que está aquí es de barrio, vacano igual que yo, y se busca su dinero como Dios lo decidió”, expresó el “Big Papi.

Ortíz también se declaró como ‘alguien del barrio’ y sostuvo allí que “nadie puede con ‘El Alfa’”. David Ortíz vino al país en su apoyo.