$!El aporte al rock dominicano del músico Homero Guerrero, fallecido este martes

Es el caso del director Ernesto Alemany, quien dijo lo siguiente: “Homerito aparecía siempre... Cada vez que una causa necesitaba su talento y su entrega llegaba y se ponía a la orden sin preguntar nada. Fuimos amigos desde los tiempos de Odeón y las Olimpiadas en las que yo era groupie y él leyenda, de eso hace más de 30 años. No lo puedo creer, hasta luego mi loco”.

Asimismo, Pavel Núñez expresó en un verso su sentir: “A ti muerte, que sé que me escuchas, quiero que sepas que me rehúso a participar en tu festín, no porque vea nada malo en ti, sino porque soy irreverente y no me gusta quitarme el sombrero ante la insignificante práctica de cargar con cuerpos, que sepas que aunque me quites amores, te devolveré cantos. Porque todo lo que me ha dolido lo he convertido en canción, y tú muerte, no serás la excepción”.

La partida de Guerrero se produjo este martes 29 de diciembre en la mañana, después de presentar un cuadro crítico y ascendente como consecuencia de una taquicardia supra ventricular y otras complicaciones que culminaron con la vida del músico y productor.

Deja una esposa, dos hijas, y a toda una comunidad artística sumidos en la tristeza y en un “hasta luego Homero”.