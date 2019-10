El beisbolista de San Pedro de Macorís que escondía una impresionante voz

Su historia

“Yo vengo de San Pedro de Macorís, nacido y criado allá, ciudad de peloteros”, inició su relato.

“Inicié desde pequeño jugando béisbol, pero con el tiempo el sueño fue interrumpido y me acogió la música. Desde ahí me he apasionado por ella y he vivido por ella y para ella”, confesó.

Sobre la música, dijo: “Significa el regalo más hermoso que Dios me dio para poder conectar con las personas, para poder transmitir, para refugiarme cuando estoy débil. Ha sido medicina, ha sido terapia, alimento, ha sido prácticamente todo”.

Un consejo: “Todo es tan difícil como tú lo pongas, la calidad tiene pasaporte azul, lo que es bueno es bueno a donde sea, lo que hay que intentarlo hasta que se haga posible y no desmayar en el intento”, aconsejó.