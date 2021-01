$!El beso de JLo y Alex Rodríguez en las escalinatas del Capitolio

Como una pareja poderosa se mostraron Jennifer López y Alex Rodríguez luego de la investidura de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos.

Culminada la toma de posesión en la que la "Diva del Bronx" actuó, su prometido, el expelotero de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, y ella se tomaron varias fotografías desde las escalinatas del Capitolio, incluyendo un tierno beso.

"Nosotros 2021", escribieron al pie de la serie de imágenes abrazados y otra con el equipo de trabajo. Alex adelantó que por fin en el 2021 llegarían al altar.

Las celebridades siguen demostrando que su amor está más fuerte que nunca y recibieron miles de comentarios de otras estrellas y sus seguidores.

“Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let’s get loud!” #Inauguration2021", fue el poderoso mensaje en español de la cantante de origen latino.

Poderosas y valientes, así se han presentado Jennifer López -con un conjunto níveo de Chanel compuesto de pantalones, camisa y abrigo largo- y Lady Gaga, con un voluminoso diseño de Schiaparelli Haute Couture adornado con una fabulosa paloma dorada, símbolo de la paz, ambas deslumbrantes.

López interpretó 'This Land Is Your Land' ('Esta tierra es tu tierra'), compuesta por Woody Guthrie y convertida en un himno nacional y antifascista en la ceremonia de investidura de Joe Biden, así como el clásico 'America the Beautiful', una de las canciones patrióticas por excelencia en Estados Unidos.

Lady Gaga, que interpretó el himno nacional durante la investidura, lució un espectacular diseño de Maison Schiaparelli, creado por Daniel Roseberry.