El Chaval de la Bachata: “Hemos saboreado el éxito, pero he tocado fondo”

El gusto de la gente

El merengue, la música urbana, la salsa, la balada y otros ritmos pelean por el gusto del público.

Para El Chaval lo que ocurre es un proceso natural que tiene que ver con la evolución de la música y el gusto de la gente.

“En nuestro caso hemos ido a la par con lo que está pasando, pero sin perder nuestra esencia. La bachata ha sufrido un poco, pero por muchos intérpretes que pegaron uno que otro temas, pero hoy ya no están. La música es un negocio y aunque tú tengas talento si tú no muestras tus productos a la gente pues estás condenado a desaparecer”.

El artista defendió el liderazgo de la bachata. Independientemente de que no exista unión en el gremio, los exponentes que siempre trabajan se han mantenido en los primeros lugares. “Algunos compañeros no han podido sustentar sus proyectos porque no tienen los recursos económicos y por esa razón han sido afectado, sin embargo le exhorto a utilizar las redes sociales para promocionar lo que están haciendo. Ese es un medio en el que no hay que hacer grandes inversiones para hacer visible nuestras carreras”, dijo al establecer que le saca provecho constantemente.