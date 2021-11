$!El cierre de año no se ve bien para las orquestas

La realidad

“Están a la espera de una señal del Gobierno por el asunto de la pandemia. El coronavirus está aumentando y desde el Ministerio de Salud ya se habla de aplicar nuevas restricciones, esa es una situación que no pinta un panorama muy bueno para nosotros. De mantenerse el actual horario que es hasta la medianoche, de lunes a viernes para los centros de baile, y hasta las dos de la madrugada sábado y domingo, la cosa no va bien”, comentó el mánager de una popular agrupación que solicitó el anonimato.

De acuerdo con los datos suministrados, algunos bajo la discreción del informante, las orquestas de merengue tienen disponibilidad en sus respectivas agendas debido a que hasta ahora no han sido contratadas para amenizar las fiestas de Navidad que tradicionalmente realizan empresas privadas, clubes sociales e instituciones públicas.

“Lo que un día fue no será”

El negrito de Villa, Sergio Vargas, ve con pesar la situación por la que atraviesa su sector y vaticina que no se siente el espíritu de la Navidad.

“Con respecto a la perspectiva que podemos tener las orquestas, me remito a la canción que interpreta José José que reza: lo que un día fue no será. Todo cambió para mal en lo que tiene que ver con la realización de actividades”, aseguró el artista.

El merenguero, que está nominado al Grammy Latino, cuya gala será celebrada este jueves en Las Vegas, recordó que hasta la iniciativa que se había instituido en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, para la contratación de los artistas para amenizar bailes, también fracasó.

Pero Vargas no lo ve todo gris, y asegura que un grupo de sus compañeros no tendrá mayores problemas, aunque eso no sucede igual con otros.

“Para colmo, de repente, esa disposición gubernamental, que motivaba al palacio de gobierno a patrocinar eventos para entretener a la gente, se vio a afectada por el ruido que se armó el pasado año. A pesar de todo hay grupos de merengue que tienen su diciembre bien armado desde hace mucho, pero para la mayoría eso dejó de existir penosamente”, señaló.

Sergio Vargas reconoció que la situación no solamente es por la crisis económica que afecta al negocio o la falta de establecimientos para trabajar: “Lo más penoso de todo lo que ha ocurrido para esta época es que el espíritu de la Navidad ha desaparecido casi en su totalidad”.