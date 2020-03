El coronavirus altera la agenda del espectáculo internacional

Todavía en la República Dominicana no ha sido pospuesta o cancelada ninguna actividad artística masiva por temor a que los asistentes se contagien del COVID-19 o coronavirus.

Sin embargo, eso no ha ocurrido en otras naciones en las que el virus ha provocado estragos en el negocio del entretenimiento. En Venecia fue cancelado el emblemático carnaval luego de que allí se detectaron los primeros casos de coronavirus y suspendido el rodaje de Misión Imposible en Italia A la decisión de las autoridades de la ciudad les siguieron otras medidas que tomaron productoras cinematográficas, organizadores de giras artísticas, festivales de música, de cine y otros tipos de espectáculos.

El nerviosismo se apoderó de los gestores del entretenimiento conforme se ha ido propagando el virus. Las salas de cine comenzaron a quedarse vacías. El estreno de la nueva versión de Mulán, de Disney, la última película de James Bond, “No Time to Die”, “Bloodsport”, entre otras tuvieron que retrasar su estreno. Las pérdidas son millonarias en el cine según los reportes de la prensa internacional, sin embargo se estima que aún no se puede cuantificar el monto porque en la agenda hay una programación extensa vinculada al cine que no han sido cancelada.

La epidemia ha dañado la agenda, entre otros, de Madonna que han anticipado sus compromisos en París con su gira “Madame X” para que termine este miércoles. En la lista figuran Maluma, Avril Lavigne, Mariah Carey, Pear Jam, Justin Bieber. En Texas fue cancelado el festival SXSW y el Ultra Music Festival de Miami. En Nueva York el cantante Marc Anthony se vio precisado a suspender la ceremonia de la Fundación Maestro Cares.