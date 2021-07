$!El desahogo de la exponente urbana la Perversa: “Me quieren frisar mi carrera”

La exponente urbana Denisse Michel Tejada conocida como “la Perversa”, quien se ha convertido en una de las figuras más controversiales del movimiento urbano criollo, denunció que la compañía con la que trabajaba no le invertía un peso, pese a la gran pegada que tenía por lo que no recibía remuneración económica.

Tal como reseña el portal “Más VIP”, la también bailarina de música urbana dijo a través de una publicación de Instagram que, antes de dar a conocer la situación con “Popeye Records” buscó “todas las formas” para hablar con estos, pero ha sido en vano.

“Solo dice que hablen con su abogado y nunca quiere hablar para arreglar las cosas, por eso lo hago público porque ya me cansé de este abuso, él tiene todos mis ingresos de lo digital retenidos y no se están haciendo fiestas, yo tengo necesidades, le ofrecí un buen por ciento sin que él invierta en lo que resta de contrato y no quiere nada”, señala.

“Para mí nunca había dinero y la compañía solo se beneficiaba del proyecto, llegó un punto que el señor que ven en la foto se volvió egoísta y quería todo para él, desde un principio se sabía que no había presupuesto para invertir y lo hicimos con amor y cuando la vuelta se dio quiso halar para su lado”, indica en su publicación.

Agrega que: “buscamos la forma de apoyarlo sin juzgar y propusimos reducir por cientos para agregar un inversionista al proyecto pero él quería hacer las cosas a su manera y me tenía mi carrera por el suelo”.