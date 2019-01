$!El desahogo de Sergio Vargas sobre el merengue

Mostrando un video donde se aprecia la acogida que tiene su música en países como Colombia, Sergio Vargas hizo un fuerte comentario sobre la decadencia del merengue en República Dominicana.

En palabras del polémico artista es “increíble pero cierto, en el único lugar del mundo que el merengue entró en decadencia es precisamente en la tierra que lo vio nacer, me consuela saber que no solo esta el merengue , la decadencia nos está dejando sin herencia cultural... Que pena me da”.

El comentario de Sergio subido el domingo a su cuenta de Instagram encontró diversas reacciones, la mayoría apoyando las declaraciones del nativo de Villa Altagracia.

Recientemente el cantante aseguró en la ciudad de Nueva York que el merengue “requiere de la mano urgente del Estado”.

“Esperamos que nuestro ritmo no colapse, ni sea conspirado, ni contaminado y que viva la unidad entre medios de comunicación y los artistas para que saquemos los reales beneficios de estos grandes encuentros”, sostuvo en ese momento.