El día que Johnny Ventura estremeció Viña del Mar y trajo al país la Gaviota de Plata

El legendario Johnny Ventura fue pionero en muchas cosas y dentro de su carrera artística de 65 años se convirtió en el primer artista dominicano en ganarse una Antorcha de Plata en el Festival de Viña del Mar, en Chile, en el año 1984.

El Caballo Mayor falleció este miércoles a los 81 años, de un infarto, en Santiago de los Caballeros, y diversos artistas, personalidades y fanáticos han expresado su pesar en las redes sociales.

De las hazañas, muchos han recordado el día que estremeció Viña del Mar y trajo al país la Gaviota de Plata, pero, sobre todo, conquistó al denominado "Monstruo" de la Quinta Vergara en su histórico debut durante dos noches.

El merengue no era muy conocido de ese lado del continente Americano y fue tan impactante su presentación, que el público no quería que se fuera. Johnny Ventura y su Combo Show y dentro de los integrantes, Roberto del Castillo, bailaron con la energía que los caracterizaba y cantaron los éxitos que ostentaba el "Negro que bota miel por los poros" en aquel momento como "La agarradera", "El pingüino", "El tabaco", "La mujer de Antonio" y "Bobiné", cuyo video del concierto se encuentra en el canal de YouTube del Festival de Viña.

Los presentadores de esa ocasión expresaban sorprendidos que eran pasadas las 3:00 de la madrugada y el público quería seguir disfrutando.

Los presentes aplaudían y sonreían. Johnny estaba vestido de un conjunto blanco y los demás integrantes del Combo Show de negro.

"Seño seño señorita, te voy a decir, sinceramente...", interpretaron con el carisma y la energía de los caribeños e hicieron que un público muchas veces frío quedara impactado.

"Eso que falta cuando se enciende eso totalmente con El Guataco y Los Indios que seguía después de este video. Según cuenta Johnny la gente no los dejó salir y los persiguieron por toda la ciudad después de terminar su show. Definitivamente Johnny es la máxima expresión del merengue", escribió el usuario @elrinconcito del pasado en YouTube.

"Ohh, Johnny Ventura, quién no recuerda a estos bailarines espectaculares, nunca visto, nunca visto, nunca olvidamos este maravilloso show que hicieron muy lindo", escribió Eliana Herrera.

En una de sus tantas entrevistas, Johnny Ventura recordó de Viña del Mar lo siguiente: "Fuimos a Chile. Llegamos como desconocidos. Fuimos a hacer souncheck y el tiro de cámaras al lugar, y el director, encargado del programa, cuando hacemos la primera y única canción que íbamos a hacer, viene con una cara que yo pensé que era que no gustó el asunto y nos dice: - yo espero que no se enoje, pero nosotros le pusimos veinte y cinco minutos. Íbamos en la primera media hora y ahora nos pusieron a cerrar. ¿Qué pasó entonces?, empieza a desarrollarse el programa, llega la hora de nosotros y cuando van los 25 minutos, el señor se me hinca entre dos cámaras y me dice que se explotaban los teléfonos para que no pararan eso. Por eso es que somos los primeros en ir al Festival de Viña del Mar y los primeros en traer al Caribe, no solo a República Dominicana, la Antorcha de Plata".

Además de Ventura se presentaron Ramón Orlando y el grupo Los Cantantes, Wilfrido Vargas, Julio Zabala, Ilegales, Sandy & Papo, Juan Luis Guerra, Chichí Peralta, Fulanito, Aventura, Romeo Santos, Prince Royce y en el año 2019 el urbano criollo El Alfa, cantando con Bad Bunny "La Romana".

Sus restos son velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, y serán sepultados este sábado en el cementerio Cristo Redentor, a las 4:00 de la tarde.