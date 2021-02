El día que Romeo y los muchachos de Aventura iban a "tirar la toalla"

El grupo Aventura marcó un antes y un después en la bachata. Detrás de aquel éxito que los 'pegó' titulado "Obsesión", pasaron varios años de intentos sin éxito.

Romeo Santos, en sus acostumbrados jueves de TBT, hizo una interesante reflexión en la que recordó que por poco él y sus primos y amigos por poco "tiran la toalla".

Se trató del álbum "Los tinellers" del cual se desprenden los éxitos "Trampa de amor" y "La novelita" cuando Romeo solo tenía 14 años de edad y Lenny Santos dos años más en una foto de portada del disco, vestidos como bachateros de los 80 y en la que brotaba la inocencia.

"En esta foto tenía 14 años de edad. No entendía el negocio de la música. Grabamos este disco (Trampa de amor, Los tinellers) con mucha ilusión, pero muy poca experiencia. Creo que vendimos 4 copias, las que compramos Lenny, Mikey, Henry y yo. Lol, Sentimos una decepción por el fracaso de esta producción, hasta el punto que, por poco tiramos la toalla. No entendíamos como un disco tan vacano (mis palabras textuales), no se había pegado", empezó contando Romeo.

El artista siguió relatando que unos dos años después conocieron a un visionario, el señor Julio Cesar, "que nos aseguraba que todas esas canciones de mi puño y letra, los arreglos musicales de Lenny, los coros de mi primo Henry, y el estilo de Mikey, sí eran vacanas.

Él decía que el problema fue la poca calidad en las grabaciones y la pobre publicidad y mercadeo, entre otras cosas".

El intérprete de "Centavito" confesó que años después, la mayoría de las canciones grabadas en “Los Tinellers” se pagaron y agregó que simplemente no era el momento, pero que no había que detenerse.

"Pero después de acertar como Aventura bajo la dirección de Julio Cesar y el sello Premium Latín Music, el factor más importante que dejamos por desapercibido, no era la inexperiencia, o que necesitábamos una disquera. Fue que el tiempo de Dios es perfecto", dijo el artista en su escrito publicado en Instagram.

Finalizó de la siguiente manera: "Hoy a mis 39 años de edad tengo otros ideales. Mi perspectiva es que nuestra fe en Dios, nuestra perseverancia, disciplina y dedicación, son los factores que verdaderamente determinarán nuestro futuro. Look for your genius talent, because we all have one (Busca tu genial talento, porque todos tenemos uno".

El tiempo les dio la razón porque se convirtieron en uno de los grupos más populares de la música tropical. Prueba de ello es que la lista Billboard ubica “Obsesión” entre las 50 mejores canciones latinas de la historia.

Asimismo, recorrieron gran parte del mundo en conciertos multitudinarios y Romeo Santos, luego de separarse de Aventura, ha lanzado cuatro producciones discográficas "Fórmula Vol. 1", "Fórmula Vol.2", "Golden" y "Utopía".