El Dominican Rum Festival cierra con concierto de Gilberto Santa Rosa

PUERTO PLATA. Con la presentación del puertorriqueño Gilberto Santa Rosa en el Anfiteatro Juan Lockward, de esta ciudad, concluyó la primera versión del Dominican Rum Festival, un evento que congregó a miles de puertoplateños y turistas de diversas nacionalidades durante el pasado fin de semana.

La actuación del caballero de la salsa tuvo una duración de dos horas, con un compendio de sus mejores canciones. “Déjate querer”, “Vino tinto”, “Alma gemela”, “La conciencia”, “Que manera de quererte”, “Yo la agarro bajando”, “Perdoname”, “No quiero na regalao”, “Conteo regresivo”, y otras formaron parte del repertorio de este popular artista internacional.

Un momento especial se vivió durante el show cuando Gilberto Santa Rosa interpretó varios merengues emblemáticos que popularizó Joseito Mateo, fallecido recientemente.

Durante su presentación el salsero destacó la hospitalidad que siempre le ha brindado el pueblo dominicano, el cual calificó como el más feliz del mundo.

“Me encantan los dominicanos, ustedes pueden estar en olla, pero siempre tienen alegría en su corazón... es tanta la alegría que nos contagian desde que uno empieza a bajar del avión”, expresó.

Antes de la actuación de Santa Rosa, el cantautor dominicano Víctor Víctor abrió el show artístico, interpretando sus temas más emblemáticos.

Durante la última jornada del festival también se presentó el Dj Alex Sensation.

Respaldo

Fueron miles las personas que disfrutaron de los conciertos desarrollados en el marco del festival del ron. Eddy Herrera, El Prodigio, La India Canela, Fefita la Grande, Narciso y Krisspy se presentaron el pasado viernes durante la primera jornada.

Dominican Rum

Festival

En el evento participaron las empresas fabricantes de ron más importantes del país, así como algunas marcas internacionales como invitadas especiales. El festival fue una iniciativa del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, en conjunto con la empresa mayorista de turismo Expert Travellers y All for One, y el Ministerio de Turismo. l