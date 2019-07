$!El estado de salud de Cherito previo a su muerte, según su padre

Con tristeza Chery Jiménez contestó a Diario Libre. “Mi hijo no tenía problema de salud alguno que yo sepa. Estamos devastados luego de recibir una llamada hoy temprano para informarnos que había fallecido”, esas fueron las palabras del músico y empresario al confirmar el deceso de su vástago y líder de la agrupación merenguera The New York Band.

“Cherito murió. Aún no sabemos cuál fue la causa... ahora su cadáver está siendo sometido a una evaluación por un médico legista”, reveló Chery Jiménez al ser contactado por teléfono en su residencia de Nueva York.

Reveló que no tenía conocimiento de que su hijo confrontara problema de cuidado con su salud. “No tenía información, de lo único que se quejaba era de que tenía un dolor de estómago fuerte, pero no me comunicaron que era una situación de cuidado”, comentó Chery.

El merenguero que saltó a la fama en 1986 con la agrupación The New York Band con una propuesta que renovó la escena, cumpliría el próximo mes 51 años según contó su padre.

Chery Jiménez apenas podía hablar, sin embargo, accedió a comentar algunos detalles porque entiende que su hijo era una figura pública y debían ofrecer informaciones básicas. “Todavía no sabemos cuándo se expondrá el cadáver, pero si puedo adelantarte que será velado en la funeraria Blandino de la Avenida Abraham Lincoln. Muchas gracias por la solidaridad que estamos recibiendo en estos momentos”, dijo al concluir la conversación con reporteros de Diario Libre.

The New York Band era líderado, además de Cherito por Irisneyda, Franklin, Miosotis, Tony y Alexandra.