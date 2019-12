$!El histórico logro en Billboard que solo Mariah Carey pudo conseguir

La canción de Mariah Carey “All I Want for Christmas is You” (Todo lo que quiero para Navidad eres tú) no pasa de moda.

Tal es el éxito de la canción es estas fechas que Billboard acaba de anunciar que Mariah Carey es oficialmente la primera artista en la historia del #Hot100 en encabezar la lista en cuatro décadas diferentes: los años 90, 00, 10 y 20.

La noticia llega luego de que la lista especializada sobre la industria musical publicara el Hot100, las 100 canciones con mayor tiempo en la lista de popularidad de Billboard.

Carey obtiene el 19no éxito No. 1 de su carrera. La cantante está sólo detrás de los Beatles, que llegaron a tener 20 canciones en la cima de la lista Hot 100.

“Yaaaaaaaaay !!! NOSOTROS HICIMOS ESO. Pero ... ¿qué es una década?”, bromeó la cantante al compartir la información en su cuenta de Instagram.

Hace poco, la cantante Mariah Carey decidió celebrar con un nuevo videoclip el tema “All I Want for Christmas is You”, el cual cuenta con más de 30 millones de vistas en Youtube luego de su estreno el 20 de diciembre.