El Jeffrey: “El merengue es un tipo de música urbana”

Sobre el ritmo que ya es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, junto con la bachata, el intérprete de “Mi tierra” analiza que para funcionar no hay que agregarle elementos, sino fusionar con la velocidad y el tipo de letras que la gente joven desea. “Es un tema cadencioso, yo he tratado de no perder la esencia de la güira y la tambora, por eso no me gustaría ser muy agresivo con trap porque alejaríamos a ese público que ya ganamos para conquistar otro que no sabemos si se va a conquistar, que estamos tratando de conquistarlo”, señala.

“Yo no soy radical, siempre he tratado de darle nuevos colores a nuestra música, que es el merengue”, refiere el “Canta lindo” en una visita a las instalaciones de Diario Libre.

Merengue... ¿urbano?

Encuentros sobrenaturales

Recientemente, el intérprete de “Otra noche” confesó que tuvo un encuentro con “Satanás”, en una persona muy poderosa que, hace unos años en una fiesta con personalidades muy famosas, le pidió su “alma” para ser muy grande en la música y ganar premios Grammy, además de mucho dinero.

En la entrevista negó que hiciera esas declaraciones para buscar “sonido”, y agregó que las revelaciones le han pasado varias veces. Otra que contó a DL fue un encuentro con Jesús.

“Sucede que estaba en mi habitación, viendo una película de Liam Nesson (The Grey, basada en un accidente de avión que tuvieron un grupo de personas en medio de una montaña nevada), y cuando el actor se encontró con el temido lobo, él preguntó que si era verdad que Dios existía que se lo mostrara en ese momento. Yo me enojé porque el guionista puso en duda a Dios... Yo siempre oro, y a las 3:00 de la madrugada algo me dijo ‘levántate’, fue como si una voz saliera de un túnel, gruesa, pero suave... Cuando yo me levanté (en la mañana) estaba temblando (y respirando agitado): ahí entró una luz y se posó en la pared, donde había un cuadro o imagen de Jesús, y lo miré a los ojos... Cuando Jesús me habló, le dije: ‘yo no te temo, porque tú eres mi padre’.

Luego, desperté a mi esposa asustado, para que alguien me creyera. Le conté, y ella me respondió ‘yo lo veo’. Yo puedo pensar que fue un sueño o soñamos lo mismo los dos. Horas más tarde, estábamos en el gazebo, cerca de la piscina, y vimos cómo desde la habitación se cayó una cortina que es muy fuerte, una sola persona no puede agarrarla, y estaba sujetada con un palo ancho; ahí vi cuando la cortina cayó, y el mueble que da masajes se echó hacia adelante”.

De sus posturas controversiales, el Jeffrey afirma estar en contra del aborto en sus tres causales, el matrimonio gay y la legalización de la marihuana.