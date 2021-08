$!El Jeffrey: “Los relevos de los artistas grandes se están muriendo”

El cantante de merengue dominicano El Jeffrey conversó con la revista People en español, donde ofreció detalles de su nueva propuesta musical y de paso hizo un análisis de la situación del mercado del entretenimiento en la actualidad.

Con 35 años de carrera profesional, el cantante continúa vigente y ha sabido adaptarse a los cambios en la industria musical pero sin perder su esencia.

Sin embargo, confiesa estar preocupado porque los cantantes icónicos se están acabando y hace una fuerte reflexión al respecto. “Admiro a los artistas grandes. Juan Gabriel nunca morirá, se fue físicamente pero quedará entre nosotros porque es él fue grande, como Vicente Fernández”, mencionó a People en Español.

“Los relevos de los artistas grandes se están muriendo, no va haber relevos. Porque es difícil o el mundo se cansó de parir artistas grandes. No sé qué está pasando”, agrego. “Le digo a la gente joven que estudie, se prepare. ‘Si quieres cantar, estudia canto’, ‘si quieres ser músico, estudia’. ‘No agarres una computadora y fabriques un demo porque quieres cantar o porque tienes dinero. No es así, hay que prepararse, estudiar”.

José Gabriel Severino, nombre real de este dominicano, también ha sabido modernizarse sin que ello implique perder su esencia. “Ir a los nuevos tiempos valorando y respetando los nuevos talentos, los nuevos colores; sin meterme de adentro, sin cambiar mi formación. Ir siempre creciendo, valorando la música o escuchando música nueva, recociendo los talentos nuevos, tomando lo mejor de cada cosa”, mencionó.