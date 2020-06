$!El Mayor es acusado de plagio

El artista urbano Miguel Encarnación, conocido como Chino La Rabia, le advierte a El Mayor Clásico sobre haber copiado sin permiso la canción “Mi Tranza”, y llevarla como suya a una interpretación que ya está sonando.

En un comunicado de prensa el urbano le pide el intérprete de “Cuando yo era chiquito”, que reconozca dicho plagio y acepte que ese tema fue grabado en enero por él. “El Mayor sabe que ese tema es mío, ya lo habíamos hablado y el quedo en que hasta haríamos un tema juntos y dejáramos eso así, pero últimamente no me toma el teléfono y me deja en visto, por lo que tuve que ir a la fiscalía de Constanza y querellarme por plagio en reclamo a mi canción”, dijo el urbano. El urbano que no quiere basar su carrera en escándalos pide a El Mayor tener una conversación, o de no ser así podrían llegar a la justicia.

Chino La Rabia quien ya tiene pasos firmes en la música urbana, tanto así que ha grabado con Liro Shaq, Beethoven Villaman, Yailin la más viral, entre otros, pertenece a la compañía Zafari Records Music.

Mayor Clásico lanzó “Mi tranza”, en el mes de mayo, mientras que Chino La Rabia llevaba cantando desde enero pasado el tema

Miguel Encarnación, es un joven cantante oriundo de Constanza en donde desde el 2013 lleva una carrera musical que lo ha llevado a pegar varios temas, a realizar varios vídeos y ponerse en el ojo de algunas disqueras y representantes artísticos que creen en su carrera. En su pueblo es reconocido como un excelente urbano, por lo que siempre he contratado para tocar fiestas y animar eventos.

El urbano, un trabajador incansable de la música dice que tiene muchas canciones escritas y grabadas, todas basadas en la calidad que exigen estos tiempos. Para cada tema y video se ha hecho acompañar de los mejores productores urbanos que confían en su trabajo y su carrera.