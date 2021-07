El mensaje de Jandy Ventura para Alá Jazá tras críticas a su padre fallecido

Jandy Ventura le envía un mensaje al merenguero Alá Jazá. El hijo de Johnny Ventura utilizó el Palacio de los Deportes, escenario donde se le dio en el último adiós al Caballo Mayor, para decirle al intérprete de "Mi forma de ser", que no le guarda rencor.

El mensaje de Jandy Ventura se produce porque Alá Jazá está siendo altamente criticado y hasta fue sancionado por varias emisoras, luego de que hiciera comentarios sobre Johnny Ventura el día que falleció, que han sido interpretados como un acto que falta el respeto al ícono de la música y como un gesto arrogante de parte del mambero.

“Quiero decirle a Alá Jazá que la familia Ventura no te guarda rencor. Yo no te guardo rencor. Cuando quieras nos juntamos, yo no tengo ningún tipo de problemas contigo. Los errores son de humanos... Mi papá no tenía récor, ni odio para nadie”, afirmó.

Asimismo, Jandy dijo que Alá Jazá es un artista al cual admira, respeta y que valora lo que está haciendo por el merengue.

Los comentarios de Alá Jazá provocaron un gran revuelo en redes sociales, hasta el punto que muchos usuarios de Instagram reportaron su cuenta, la cual fue suspendida.

Además, las emisoras Monumental, 100.3 FM, de Santiago de los Caballeros, y Radio Maniel FM, de San José de Ocoa, anunciaron que no reproducirían temas del artista, por considerar que le faltó el respeto a Ventura.

De igual manera, la discoteca Andy Ranch, pospuso la fiesta de pasadía familiar que tenía programada para el domingo 1 de agosto con el intérprete de merengue de calle.