El mensaje de Martha Heredia para los “falsos amigos” en su nueva canción

La cantante Martha Heredia lanzó el videoclip de su nuevo sencillo titulado, “Me voy”, con un pegajoso ritmo urbano y unas letras donde se desahoga.

En él aborda el complicado momento que vivió durante su estadía en la cárcel, donde asegura se quedó sin amigo. “Sé lo que es la soledad, los falsos amigos, el que siempre habla sin haber sido testigo”, reza una de las estrofas.

En otra afirma: “Sé que tropecé, pero me levanté. Yo nunca perdí la fe. Me dieron la espalda cuando los necesité, nadie me dio agua cuando tuve sed”.

“Me he dado cuenta que el que nada tiene nada vale...Yo no estoy sola, Dios está conmigo, el me protegerá de los falsos amigos”,

La versión acústica de este disco está disponible en la plataforma Youtube desde abril de este año, pero no fue hasta ayer que se develara esta versión más movida.