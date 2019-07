$!El mensaje de Ricky Martin a quienes critican el día del orgullo gay

El cantante Ricky Martin desde que confesó su sexualidad hace unos años se ha vuelto un defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ.

Llegó a decir que asumirse gay de manera pública le salvó la vida. Con motivo del Día del Orgullo gay que se celebró este fin de semana, el cantante boricua les respondió a los que cuestionan este día y piden que se apruebe el “día del heterosexual”.

“El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/discrimen. Así que, en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno. #loveislove #pride2019”, escribió el famoso artista en sus redes sociales.

De inmediato, Martin recibió buenos comentarios de apoyo de sus colegas Jennifer López, Jessy Terrero, Thomas Dekker, entre otros.

Su esposo, el artista plástico Jwan Yosef se sumó a los comentarios positivos, invitando a la tolerancia.