$!El mensaje de Techy Fatule tras no quedar nominada en Premios Soberano

La cantautora Techy Fatule aseguró que sigue trabajando y que su “mayor premio” ha sido todo lo que logró durante el 2018, gracias al apoyo de todos sus fanáticos, esto luego de que fuera excluida de la lista de los nominados a Premios Soberano 2019 como “Cantante Solista”.

“A mis fans lo que les puedo decir es que yo sigo trabajando.... yo no me esperaba menos.... y todo lo que yo hice el año pasado es lo que a mí me llena el corazón. Haber tenido un año como el 2018, donde se me abrieron tantas puertas, donde canté en el Palacio de los Deportes y en Puerto Plata. Donde cada vez que ponía la radio escuchaba mis canciones y que gente con una trayectoria tan importante me reconocieran mi trabajo para mi es el premio mayor. Además de tener a mis seguidores que creen en mi música y que cada vez llegamos a más países, es decir, que la música dominicana sigue creciendo a través de mi granito de arena”, expresó la artista durante una entrevista en “Esta noche Mariasela”, en relación al disgusto de sus seguidores por no estar nominada.