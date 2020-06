El merengue regresa con nuevos bríos; protagonistas del género estrenan discos

Valió la pena la alerta de la Academia Latina de la Grabación de que la categoría de Mejor álbum de merengue/bachata quedaría fuera de los premios Grammy Latino, de no cumplir con la cuota requerida para mantenerla en el galardón.

Lo que antes se reclamaba de la ausencia de nuevos temas convocó a los merengueros a reunir los temas que ya habían publicado y recopilarlos en una propuesta musical. La movida contribuyó a refrescar no solo el repertorio de estos, sino que le dieron un buen empuje al ritmo.

La cuarentena provocada por el COVID-19 le ha dejado al país nuevos trabajos discográficos de Johnny Ventura, Fernando Villalona, Eddy Herrera, Gabriel, El Conjunto Quisqueya, Rodhen Santos, Stefanny Constanza y a Manny Cruz.

“Eddy Herrera ahora” da título al nuevo álbum del cantante, cuyo estreno se produjo hace pocos días y en el que además de merengue incluyó tres baladas. El disco tiene doce composiciones y está disponible en las plataformas digitales.

“Bailando Contigo” es el segundo álbum del cantante Manny Cruz. Con este reafirma su compromiso con el merengue. Según reveló en una entrevista concedida a Diario Libre, tenía más de un año trabajando en este disco y aprovechó la cuarentena para presentarlo el pasado 27 de mayo.

Esta nueva producción cuenta con un total de 9 canciones, de las cuales siete son merengues. En ella se encuentran: “Bailando Contigo”, “En Esta Navidad”, “15 Primaveras”, “Dime Que Si” Remix ft. Ilegales, “Marido y Mujer” ft. León Yamil (Be Crazy), “No Me Lo Creo” ft. Eddy Herrera y “Deja Vu” originalmente interpretada por Shakira y Prince Royce en bachata y la cual es co autoría de Manny junto a su hermano Daniel Santacruz. Además cuenta con las versiones pop de “Bailando Contigo” y “En esta navidad”.

“Me llena de mucha alegría aportar mi granito de arena con este álbum a la historia de nuestro tan apreciado género el merengue y espero poder llevar un poco de alegría a cada persona que lo escuche”, expresó Manny.

Con “Me cayó del cielo”, Johnny Ventura da continuidad a su laureada trayectoria y digno representante del merengue. Esta vez lo hizo con un corte musical que forma parte de una producción discográfica responsabilidad de Emilio Estefan, pero además ha adelantado a este diario que tiene lista un segundo disco producido por Jochy Sánchez.

Entre veteranos figura en la lista de los que han hecho lo suyo a favor del género, el joven cantautor Gabriel que esta semana ha estrenado “Made in RD”, un disco que ha según sus palabras le da un nuevo aire su oferta musical y con ello a su carrera.

“Made in RD incluye siete canciones inéditas, y cada una tiene su esencia y guarda una hermosa historia. De ellas, “Dime qué hacer” es el título con el que presenta al mercado su disco.

“Producto de mi tiempo”, un merengue retrata la vida de Fernando Villalona identifica el disco más reciente del Mayimbe.

“Esta es una de las canciones de este álbum con la que más me identifico, ya que es un traje a la medida de lo que fui y soy; gracias a la protección del redentor y al respaldo de todo un pueblo que me ama”, manifestó el artista.

El corte que está promocionando es una composición de Alexis Morillo con los arreglos musicales de Chris Hierro.

El emblemático Conjunto Quisqueya aprovechó la época de la pandemia para compartir con el público “La alegría volverá”, un merengue de su director musical Chucky Acosta el cual interpreta junto a Javish Victoria.

Un mensaje de esperanza es lo que lleva al público ese material discográfico al que también le hicieron u videoclip, cuya responsabilidad es de Andrés Abreu.

Chucky Acosta, productor musical de la popular agrupación merenguera, compuesta por Adib Melgen, Elías Santa y Javish Victoria dijo que escribir este tema sido de mucha emoción, “porque tenemos que estar optimistas de que la alegría volverá muy pronto a los corazones de todos los dominicanos. Es una canción que estará incluida en nuestro nuevo disco”, dijo Acosta.

Con su nuevo disco “Extracto 100% merengue” el músico y cantante Rodhen Santos le hace un homenaje de calidad en tiempos modernos al ritmo musical de los dominicanos.

El experimentado músico apuesta al merengue de salón con calidad, un trabajo realizado con varios años de trabajo por el trompetista dominicano oriundo de Cotuí.

La producción musical incluye temas como “El merengón”, “La chiva blanca”, “Ella”, “La bailadora”, “Lo tuyo es mío” y “Salve los Prados”. Además, incluye un éxito inolvidable como lo es “El concierto de Aranjuez”, tema que fuera interpretado por la orquesta de Fernando Villalona en 1982 y ahora fue reeditado con nuevos colores, pero sin quitarle su originalidad.

Rodhen también lanzó una nueva versión en instrumental del conocido tema “El cóndor pasa”, con una calidad única, mezclado con varios ritmos para luego llegar al merengue.

Junto a Rodhen participaron como invitados en este álbum Joseíto Mateo, Johnny Ventura, Milly Quezada, Cuco Valoy y su hijo, Ramon Orlando Valoy.

“El disco Extracto, como su nombre lo dice, es el fruto de una reunión de la calidad musical, el compromiso con la buena música y el más celoso y perfeccionista orgullo patrio en defensa de nuestro folklore y auténticas raíces”, expresó Rodhen Santos.

La joven cantante Steffny Constanza mantiene muy activa su carrera. Le saca provecho a las plataformas digitales. Su más reciente merengue es “Destino o casualidad” que interpreta junto al veterano Fernando Villalona.