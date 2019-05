$!El misterio del hit musical

Todo es misterio, la música, aunque hace parte de nuestra cotidianidad, sigue siendo un campo por descubrir, lleno de ambigüedades. La música es tan poderosa que influye en el estado de ánimo de las personas; puede producir euforia, alegría, nostalgia, rabia, líbido, patriotismo, paz, sentimientos de identidad y hasta puede ayudar a tratar enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Es orgánica como el oxígeno, mas no es una ciencia exacta, no existen fórmulas de laboratorio que puedan predecir el efecto que causará en el ser que la ingiere, tal vez porque las melodías que la componen surten un efecto bioquímico que no viene de afuera hacia dentro, sino de adentro hacia afuera.

El misterio no está en un lugar físico o en un estudio de grabación en Santo Domingo o Nueva York, el misterio es el misterio. Nosotros somos un misterio, y el misterio, como la esperanza, no solo nos hace humanos, sino que nos puede convertir en mejores personas, ¿qué somos? ¿qué desconocemos? ¿qué nos afecta? ¿por qué reaccionamos de una forma u otra frente al arte?

Esa canción cuenta la historia de una adolescente enamorada que queda embarazada, su novio la deja, ella siente miedo de decirle a sus padres, quiere practicarse un aborto y muere durante la intervención. Habla sobre la falta de orientación y sobre la necesidad de no seguir repitiendo estas historias tristes, aunque se debe decir que el amor no tiene la culpa... el amor es necesario.

Detrás de una creación poética hay una chispa que ilumina, pero el misterio está en que un disco puede tener hasta quince temas hechos de una manera muy similar, y es una sola canción la que nace con esa chispa, con ese ángel, con ese no sé qué; con una potencia intelectual-comercial-espiritual-psicológica-neurológica que nos invade. Yo a veces me río, porque aún con varias décadas de vivir de la música y por la música, es algo que no logro descifrar, me sigue pareciendo recóndito e indefinido. Es como si un rayo bajara del cielo y le cayera encima a una canción, pero para bendecirla, no para electrocutarla; a veces puede llegar a ser una canción insulsa pero que se hace dueña de nosotros y luego sorprende a todo el mundo sin que nadie entienda muy bien por qué con otras del mismo disco, incluso aquellas que supuestamente son “mejores”, no pasa lo mismo. De modo que le preguntas a tu espíritu creador: “¿Y cómo lo hiciste?” Y él te responde con otra pregunta “¿Y yo qué sé?”. Y al resistirte a creerlo, insistes: “No, por favor, algo debiste hacer, piensa un poco, concéntrate, dime ¿qué fue lo que hiciste diferente en esta canción?”.

Lo único que resta por decir, es que hay que comprender que es un fenómeno que se articula en el terreno de lo enigmático, en eso que llamamos misterio. Y que eso, además de ponernos a bailar, a tararear, a cerrar los ojos, a recordar o a mover los labios, los hombros, las caderas y la cintura, debe tatuarnos una sonrisa en el rostro, porque es de los aspectos más lindos, primorosos, grandiosos, lógicos y al mismo tiempo extraordinarios que tiene la vida.