$!El polémico mensaje con el que Maluma demostró su ‘amor’ por Romeo Santos

El talento de Romeo Santos sigue deslumbrando y no solo a sus fans, también lo hacen sus colegas. Recientemente, para celebrar que Billboard reconoció su producción “Fórmula Vol. 2” como el “Disco latino de la década”, el dominicano compartió una seductora foto a la que respondieron miles de admiradores.

Sin embargo, el mensaje del reguetonero colombiano Maluma a la instantánea fue lo que llamó la atención y generó polémica en Instagram.

El intérprete de “Hilito” acompañó la foto con un corto mensaje: “Disco De La Década’ Fórmula Vol 2. Thank you Romeistas, Thank you Sony, Thank you Johnny Marines”.

A esas palabras reaccionó el cantante de “Felices los 4”, quien comentó “Qué hombreeee”, junto a un emoji de carcajada, generando la polémica entre los miles de seguidores del “rey de la bachata”

En la foto, el dominicano lució un vestido de negro con un sombrero y una mirada cautivadora que generó euforia entre sus fanáticas.