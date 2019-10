$!“El potrillo” llega a cantarlas todas

Mariachi

Aunque las baladas forman parte de su fuerte, cuando entra en su traje de charro, sabemos que la cosa va en serio. Precisamente se espera que el artista sea acompañado por mariachis en su concierto de este sábado.

En una entrevista reciente a Efe confesó que busca regresar a sus raíces. “Este nuevo álbum trata de regresar a mis raíces, a mi cultura, a la música que me vio nacer y con la que crecí. Es retomar al principio”.

Además dijo que la madurez no solo la siente en las canas, que ahora cubren toda su cabeza y que nos hace recordar cada vez más a su padre Vicente Fernández. Siente que como artista también ha madurado. “La gente debería preocuparse si no ve a un Alejandro más maduro. He aprendido muchísimo y todas las experiencias que he tenido las hemos plasmado en el disco”, explicó el cantante de 48 años.

Y añade: “Las letras también han ido cambiando y los temas ya no son tan ligeritos, sino más profundos”.

Su gira

Como parte de los atractivos de su gira “Rompiendo fronteras”, muestra una producción totalmente nueva en cuanto al concepto que presenta. Desde que la gira inició en su primera etapa, ha visitado más de 15 países en donde ha sido aplaudido en cada una de sus presentaciones.

Con esta gira celebra sus 25 años de carrera interpretando temas rancheros y pop, así como las canciones del disco que le da nombre a esta gira.

Este álbum fusiona regiones geográficas y culturales a través de 11 canciones que mezclan desde el pop y las rancheras.