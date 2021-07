El pueblo le dirá “adiós” a Johnny Ventura desde el Palacio de los Deportes

Sostuvo que no se llenará si se sentará público en los asientos del aforo por los protocolos contra el COVID-19.

Algunos artistas no van a cantar, según explica, sino que estarán haciendo una guardia de honor y dando su testimonio sobre el legendario merenguero.

" Uno de los momentos más importantes que produje en el Soberano 2017 fue el junte de Johnny Ventura y Juan Luis Guerra . Me enseñó que el artista tiene la capacidad de respetar al productor. Era todo un caballero, muy cuidadoso al momento de evaluar una idea. No será olvidado”, continúo narrando de forma emotiva en compañía de su hija, quien le sigue los pasos en la producción, Alicia Cabrera.

Unión para el montaje

Todo se planeó en la madrugada de este jueves. Al ser cuestionada sobre cómo concibió el montaje en menos de 24 horas, la experimentada de la producción de espectáculos y de televisión no tuvo palabras y la tristeza afloró al recordar tantos momentos junto al artista.

Confesó que esto no hubiese sido posible sin la unión de muchos suplidores y personas cercanas que no dudaron un segundo en ponerse a disposición y agradeció a todos los que la apoyaron en este momento.

Por ejemplo, Color Visión, canal 9, donó la unidad móvil, la señal de satélite, el personal.

Abundó que el escenario lo está montando Omar Martí, el hijo del recordado humorista y músico Luisito Martí, quien estuvo en el Combo Show de Johnny Ventura, por lo que será algo en familia. “Va a tener un sentimiento muy especial”, dijo la creadora de Imaginativa.

Edilenia Tactuck admitió que no será una producción planeada como acostumbra, sino algo que va a ir fluyendo, como pasó con el último adiós de Freddy Beras Goico (1940-2010) y Rafael Corporán de los Santos (1937-2012).

Recuerda que le tocó preparar las despedidas televisadas. “Yo no he planeado que pasaran estas cosas. Cuando pasó lo de don Freddy que yo llamé a Giancarlo y le dije, ¡hay que hacer algo! y él me respondió ‘no sé, decide tu’. Es una experiencia muy dolorosa”, expresa.