$!El Puma: conversador y divertido en su “Agradecido Tour”

“La vida es sólo un sorbo”

Relató que continúa batallando con la enfermedad y que por poco cancela este show. “En tres días me quitaron 15 días de líquido en los pulmones. Ayer salí del hospital. De verdad no quise cancelar eso porque si me voy, me voy en el escenario”, expresó emocionado mientras recibía un aplauso de pie.

Le cantó a Venezuela y pidió que allí repose su cuerpo. Entonó “Quisqueya”, del compositor boricua Rafael Hernández.

Dejó lo más movido para el final. La grabación de los 80 “Pavo real”, es un éxito que dice El Puma por donde quiera y luego “Agárrense de las manos” de 1989 no dejaron a nadie sentado.

A la 1:15 de la madrugada El Puma salió de la tarima en medio de la algarabía del público que pedía una más.

“Agradecido Tour” es parte de las 37 fechas que tiene confirmadas para este 2019.