$!El reclamo del grupo Ilegales al Gobierno por incluirlos en “ayuda”

Solicitan a Compras y Contrataciones investigar acuerdo del Gobierno y los artistas

Un grupo de artistas y promotores han cuestionado la elección de las agrupaciones e intérpretes populares a los que el gobierno a través del Gabinete de Política Social del Gobierno pagó por adelantado cinco fiestas a unos 67 artistas, las cuales deberán amenizar cuando la pandemia del coronavirus lo permita.

Aunque los favorecidos han defendido la medida del gobierno porque le llega en un momento de crisis, este martes la mercadóloga, Mariela Melo Cordero, pidió a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas investigar el proceso mediante el cual se autorizó la contratación de los artistas, al tiempo que objetó que figuras como Héctor Acosta, Bonny Cepeda, así como El asesor artístico del poder ejecutivo, Engelbert Landolfi se han beneficiado, siendo funcionarios públicos.

Este lunes, Tony Peña, coordinador del Gabinete de Política Social del Gobierno anunció que se habían destinado unos 100 millones de pesos para contratar a los artistas, así como para la presentación de fiestas que serán difundidas en los días 24 y 31 de este mes.

Mientras unos reclaman por no estar, otros se molestan porque los incluiyeron

El humorista y actor Fausto Mata explotó en las redes sociales por dejar fuera a los comediantes de las fiestas navideñas y otros eventos cuando la pandemia lo permita que realizará el Gobierno con la disposición de 100 millones de pesos y la contratación de unos 70 artistas para los fines.

“Señores, error de mi Gobierno, dejaron fuera a los comediantes... Aparentemente, para los asesores del gobierno no son artistas”, se quejó.

Agregó: “No colocaron ahí a los comediantes, tantos de calidad nuevos que hay que pueden hacer un buen trabajo porque el dinero se quedó entre la salsa, el merengue, bachata... Que está bien, pero es no discriminar géneros, falta el género del humor que da pena y vergüenza. Yo espero que mis hermanos comediantes asuman esta lucha”.

El actor y director criollo Waddys Jáquez también se quejó este martes por la exclusión de los artistas de otras áreas de las actividades que realizará el Gobierno para las fiestas navideñas y otras cuando la pandemia lo permita con la contratación de unos 70 artistas populares y la disposición de 70 millones de pesos.

En un video contado por él que ilustró su sentir con imágenes de figuras famosas y de la situación del arte, Waddys lamentó que el arte no tan popular no haya sido valorizado por ninguno de los gobiernos que ha tenido el país.

“Yo no he vendido millones de discos, no he protagonizado varios escándalos.... Soy tan solo un actor, escritor y director dominicano que ha trabajado por casi 30 años, que ha representado nuestra nación y su cultura en más de 10 países, que ha contado sus historias y desarrollado un trabajo digno”, manifestó el director de “La barbería”, manifestó.

Representante de Chicho Severino califica de abusiva exclusión de artistas pobres

El cronista de espectáculos, promotor artístico y representante internacional del bachatero Chicho Severino, periodista Félix Jerez, calificó de abusiva la exclusión de que han sido víctimas los artistas pobres de la República Dominicana en la entrega de los $100 millones de pesos que el Gobierno otorgó para compensar las pérdidas económicas por falta de presentaciones debido a la pandemia COVID-19.

“Entiendo que se ha cometido un error y es una falta grave del Gobierno excluir a Chicho Severino, un artista al que todo el mundo conoce, y es pobre, viene del lodo, proviene de una familia totalmente pobre”, añadió Jerez.