$!El regalo de JLo que conservó Ben Affleck que demuestra que nunca la olvidó

Aunque aún no se han animado a intercambiar gestos de cariño en público, en su última aparición el intérprete y director ha sido fotografiado luciendo un peculiar reloj, con una pulsera plateada en forma de cadena y una esfera alargada, que los fans de la pareja no han tardado en identificar como el que utilizó para grabar el videoclip ‘Jenny From the Block’ de la diva del Bronx allá por el año 2002.