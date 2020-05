Instituciones y artistas le cantan a Dios

Un mensaje de fe para volver a la faena laboral

“En mis casi siete semanas de experimentar este tiempo de la cuarentena, generada por la pandemia, han sido varias las ocasiones que he sentido deseo e inspiración para escribir canciones, hacer la música y demás detalles. Nuestro divino Jesús me tocó para que escribiera una canción, la cual hice y todo lo hice junto a mi esposa Martha e hijas...”, dijo Eddy.

The New York Band también hizo su aporte, con un mensaje de esperanza en su nueva canción “¡Oye a tu pueblo oh Dios!”. La pieza, disponible en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de Youtube, fue escrita por Chery Jiménez, fundador de la banda, y los arreglos musicales son autoría de Luisito Gómez. Esta propuesta musical sale al mercado en un momento en que The New York Band vive un proceso de reestructuración tras la muerte de su líder Cherito Jiménez.