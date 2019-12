$!CNCO trae su carisma y explosión pop otra vez al país

Cada generación tiene una boy band a la que seguir. Desde los The Beatles en la decada de los 60, hasta pasar por bandas como los New Kids on the Block, Menudo, Los Chamos, Backstreet Boy y One Direction. Está demostrado que cada época trae su propia banda, y la de esta generación es CNCO.

El grupo compuesto por Richard (República Dominicana), Christopher (Ecuador), Erick (Cuba), Joel (México) y Zabdiel (Puerto Rico), desde su conformación en el 2015, ha logrado revivir la popularidad de las bandas masculinas con sus elaboradas coreografías y contagiosas canciones. Ellos han cosechado múltiples premios, entre ellos Latin Billboard, Premios Lo Nuestro, Latin American Music Awards y Premios Juventud.

Juntos han popularizado temas como “Hey DJ”, “Tan fácil”, “Reggueton lento”, “Quisiera”, “Díganle”, “De cero” y “Mamita”, entre otros.

La banda ha tenido que recorrer un largo camino hacia el éxito desde su conformación en el año 2015. Fue en el 2016 que lanzaron su álbum debut titulado Primera Cita, este se convirtió rápidamente en un éxito global y fue certificado Diamante, Platino y Oro en EEUU, América Latina y Europa. El sábado esperan entregar lo mejor de sí.