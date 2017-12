El Salsólogo presenta sus 50 más sonadas salsas del año 2017

SANTO DOMINGO. Eugenio Pérez es el Salsólogo, y como pocos está al día de lo que sucede en el universo de la salsa. Cada fin de año presenta su selección de “Las 50 mejores y más sonadas salsas”, que el sábado dio a conocer por su programa Salsa picante en Neón 89.3 FM.

El listado incluye una versión de Candilejas (autor Charles Chaplin), grabada e interpretada a los 97 años por Joseito Mateo con arreglo de Diony Fernández, Tú no eres la buena, por David Kada; Tengo que colgar, Chiquito Team Band; Me va a extrañar y Mi derrota, por Yiyo Sarante; No hay sombra, Revolución salsera; Tu, por Alex Matos yA prueba de bala, de Deivy Jimenez. También Si me recuerdas, por El Torito; Quién te crees túy Esta Navidad, por Ruth la Cantante, y Fuego timbalero, por Roxanna la Salsera, únicas mujeres incluidas.

El listado incluye también salsas de otros sitios: Victor Manuelle, el dúo de Maluma y Marc Anthony , Charlie Aponte y Rubén Blades. Lo que indica lo poco al día que están los productores de programas al solamente sonar una cantidad de salsas nuevas de otros países que se cuentan con una mano.

Eso sí, entre los arreglistas el más arrollador de todos es Victor Waill, con 14 temas arreglados, para un 28%, lo cual es un índice demasiado alto, y lo que indica cómo se ha resentido el género este último año, debido a la repetición de patrones que inducen al cansancio.

Intérpretes como El Canario, Michel El Buenón y Sexapeal son relegados al montón. Y si algo bueno tiene esta selección de 50 temas es la cantidad de preguntas que provoca.

¿Se oye la salsa foránea? ¿No sería mejor seleccionar solo 10 ó 20? ¿Señala o no la pobre cantidad de composiciones originales dominicanas? ¿Es real la sonada de algunos nombres desconocidos? Y por ahí...