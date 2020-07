$!El silencio, la respuesta más elocuente de Zacarías Ferreira, tras acusación de Danny Daniel

"Este joven artista, Zacarías Ferrerira, cambió el título de la canción. Ahora ya no se llama Tu no correspondes , ahora se llama Te quiero a ti . Y no solo eso, sino que la registró a su nombre en dos de las sociedades de autores más importantes del mundo ASCAP en USA y SGAE en España. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer algo así? ¿Cómo es posible que un muchacho en el nacimiento de su carrera pueda ensuciar sus manos de esa manera, apropiándose de algo que no le pertenece? ¿ Seguro que pensaba que nadie le iba a descubrir? Pues se equivocó", señaló el artista.

En las redes sociales Ferreira solo se ha limitado en compartir un fragmento del videoclip de la canción Amiga veneno filmado en Nueva York, ignorando muchos de los comentarios de los curiosos que querían saber su reacción a las acusaciones en su contra.

"¡Saludos mi gente! Buen inicio de semana. Les invito a seguir disfrutando del videoclip de mi tema Amiga Veneno. Ya está cerca del medio millón de reproducciones. ¡Que lindo! ¡Cuídense! Un abrazo", posteó Ferreira en Instagram y Twitter.

Daniel dijo a Diario Libre que está dispuesto a proceder legalmente contra el bachatero. “No puedo digerir que alguien pueda coger la canción de otro y ponerla a su nombre”.

La demanda legal se está preparando y Ferreira deberá enfrentar acciones legales.

“Obviamente lo vamos a demandar, pero lo que quiero es que el pueblo dominicano, donde soy tan conocido y querido, donde muchos artistas cantan mis canciones, sepan lo que ha pasado. Porque ninguno de ellos se ha apropiado de ellas y a mí no me molesta que las canten", se quejó.

Y continuó: "Los créditos son para quien la hizo, eso me duele profundamente. Si hubiera sido en otro lugar posiblemente no me habría dolido tanto. Que sea en República Dominicana, donde yo voy tanto y que la gente me quiere tanto me duele. Mucha gente me pregunta que por qué en RD yo he pegado tan fuerte, siempre digo que el sentimiento de los dominicanos es diferente a los otros. Que me hagan eso a mí no lo entiendo”, expresó molesto.