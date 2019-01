$!El Torito lamenta accidente en el que se vio involucrado

El cantante Héctor Acosta “El Torito” agradeció los mensajes de apoyo y preocupación que recibió en sus redes sociales con relación al accidente en el que se vio involucrado, cuando la noche de este viernes 4 su vehículo impactó a una motocicleta donde viajaban dos personas que resultaron heridas mientras transitaban por la carretera de Santiago-Licey al Medio. El cantante salió ileso.

Según la información que se maneja, la motocicleta fue embestida al invadir el carril contrario para realizar un rebase.

En sus redes sociales y con una imagen de su yipeta marca Lexus (que era manejada por su chófer) destruida en la parte delantera, el intérprete de “Amorcito enfermito”, envió sus disculpas al pueblo de Baní, donde tenía una presentación en la discoteca Prestige, cerca del parque central. Y afirmó que irá a visitar a la pareja accidentada al hospital.

“(Sic) GRACIAS A TODOS LOS DOMINICANOS Y FANS DE TODO EL MUNDO PREOCUPARSE POR MI ACCIDENTE DE HOY (viernes 4 de diciembre). ME DISCULPO CON LA GENTE DE BANÍ QUE DEBÍA IR ESTA NOCHE A CANTAR A PRESTIGE, PERO SOBRE TODO POR LOS SERES HUMANOS QUE HAN SUFRIDO HERIDAS EN ESTE ACCIDENTE. MAÑANA VOY A VERLO Y SABER DE ELLOS Y QUE DEBO DE HACER. YO SOY GENTE QUE ME DEBO AL PUEBLO Y POR NO IMPACTARLOS A ELLOS MI CHOFER TUVO QUE COGER EL DESVÍO Y LO DEMÁS ES HISTORIA. ESPERO QUE TODO ESTE BIEN Y MAÑANA IRÉ A VER COMO ESTA TODO. GRACIAS A TODOS POR SU PREOCUPACIÓN. DIOS LE BENDIGA A TODOS”.