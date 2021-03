$!El video premonitorio que muestra el primer encuentro entre Hailey Baldwin y Justin Bieber

Corría el año 2009 y un muy joven Justin Bieber -peinado con su característica media melena adolescente con flequillo lateral- acababa de publicar su primer disco, One Time, al que seguiría My World y My World 2.0, en verano de 2010, que le convirtió en uno de los ídolos musicales del momento gracias al éxito Baby. De su lado, Hailey Baldwin, era todavía una desconocida de 13 años de edad, hija del actor Stephen Baldwin, fanática del cantante.

El padre de la modelo fue quien presenta a ambos y quien habla durante la mayor parte de la conversación. Hailey, cruzada de brazos, se limita a dar la mano al canadiense cuando su padre la presenta, mientras Justin prosigue la charla con el actor y productor Stephen Baldwin, que le regala el DVD de skateboarding Livin It LA, dirigido por él mismo.

La revista “Hola”, reseña que este primer y muy breve encuentro (el vídeo que circula por las redes sociales dura menos de un minuto) quizá fue el origen de su amistad, misma que terminó en matrimonio.