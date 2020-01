$!El virtuoso músico Félix Martin se presentará en Casa de Teatro

Un espectáculo único en su clase

De acuerdo a una nota informativa, el inmenso talento de Félix Martin viene acompañado de una forma peculiar de ejecutar en la guitarra, y es que Félix es ambidiestro.

Esta característica, a la par con una visión innovadora hacia el instrumento, lo inspiró a diseñar su propia versión de guitarra de doble mástil fusionado, de la que tiene modelos con 16 cuerdas, diseñadas en colaboración con Kiesel Guitars, (unión de dos guitarras cada una de 8 cuerdas), y de 14 cuerdas, en colaboración con JP Laplante (unión de dos guitarras de 8 y 6 cuerdas cada una), revolucionando tanto la ejecución – centrada en la técnica del slapping & tapping – como el instrumento mismo, señala la nota.

Estudiante becado del Berklee Universidad de Música, desde su egreso de la academia fue contratado por la disquera Prosthetic Records (Marty Friedman, Animals As Leaders, Lamb Of God, Gojira) y anduvo de gira por el mundo compartiendo escena en Estados Unidos, Europa, Venezuela, México, Colombia y China con músicos y bandas mundialmente famosos, exponentes de las formas más progresivas del género, tales como Steve Vai, Sons Of Apollo (Mike Portnoy, Billy Sheehan, Bumblefoot), Marty Friedman y Tony MacAlpine. Además de su rol como banda acompañante, Félix Martin ha liderado ya cuatro giras completas en los Estados Unidos como artista principal, y se ha presentado en numerosos festivales internacionales.

La banda Félix Martin y su Trío, establecida en la escena musical élite de Los Ángeles, California, está conformada por sus compañeros de la Universidad de Berklee. En esta gira y para su concierto en Santo Domingo le acompañan Víctor Carracedo, en la batería y el puertorriqueño Joan Torres, veterano bajista y compositor.

De un gran sentido humano y sensibilidades muy profundas, Félix Martin visitará y documentará la labor de escuelas y organizaciones sin fines de lucro que desarrollen un currículo musical en beneficio de la niñez dominicana, para apoyar estos esfuerzos.

Activista político en su país de origen en el que fue uno de los principales manifestantes contra el régimen que aún gobierna Venezuela, para Félix, el crecer durante la crisis venezolana reafirmó sus influencias musicales esenciales. En agradecimiento por la acogida del público alternativo dominicano a su propuesta, y a sus compatriotas, Félix Martin honrará el espíritu de la dominicanidad grabando una bachata en su estilo de fusión, enalteciendo este tesoro nacional dominicano recientemente elevado a patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

La cita es en Casa de Teatro, Zona Colonial de Santo Domingo, el 30 de enero 2020 a las 8:00 p.m. Del país en escena estarán el dúo de Rock Experimental, Yocajú, y la Reina de la Fusión, Xiomara Fortuna. Boletas a la venta en Tix.do y en Casa de Teatro. Invita: Black Amber.